RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Названо один з найбільших
штрафів для автомобілістів

Названо один з найбільших штрафів для автомобілістів
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 12 жов, 2019 12:30

Названо один з найбільших штрафів для автомобілістів

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляє "Дорожній адвокат" на своїй сторінці у Фейсбуці.

Дивися повний текст Названо один з найбільших штрафів для автомобілістів.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 91332
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 129 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 12 жов, 2019 12:30

штрафы созданы, присылайте штрафующих (С)
antonivs3
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1628
З нами з: 07.08.17
Подякував: 792 раз.
Подякували: 149 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 12 жов, 2019 15:51

увы.как раз штрафующих хоть пруд пруди(первая столица)
хуторянка
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2591
З нами з: 28.02.10
Подякував: 18 раз.
Подякували: 111 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 4 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Українцям планують змінити систему штрафів за...
R2 » Вів 08 жов, 2019 19:45
1 75
Переглянути останнє повідомлення
Вів 08 жов, 2019 19:45
alex7gk
Уряд оприлюднив постанову про відтермінування штрафів...
R2 » П'ят 04 жов, 2019 13:48
1 75
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 04 жов, 2019 13:49
summacut
Названо проблему нових пільг для "євробляхерів" 1, 2
R2 » Вів 24 вер, 2019 11:44
18 914
Переглянути останнє повідомлення
Чет 26 вер, 2019 15:03
dimo_0n

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
А-Банк (13552)
12.10.2019 16:56
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.