Про це повідомляє "Дорожній адвокат" на своїй сторінці у Фейсбуці.
Дивися повний текст Названо один з найбільших штрафів для автомобілістів.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Суб 12 жов, 2019 12:30
Названо один з найбільших штрафів для автомобілістів
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Названо один з найбільших штрафів для автомобілістів.
Додано: Нед 13 жов, 2019 05:04
Re: Названо один з найбільших штрафів для автомобілістів
Рядом с офисом парковка супермаркета. Там можно обилечивать с утра до вечера. Раз в час подъехал, талоны в кассу раздал и уехал. Но ни разу "кассиров" не видал.
Вжарим томосом по автокефалии
|