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Кому в Україні допоможе глобальна криза - голова...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Суб 12 жов, 2019 13:12
Пропонуємо до обговорення:
Наступна світова криза може бути спричинена різними факторами.
Дивися повний текст Кому в Україні допоможе глобальна криза - голова правління Citibank
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Додано: Суб 12 жов, 2019 13:13
Тому, кто умудрился сохранить замкнутый цикл производства.
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Kudrjavuy
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