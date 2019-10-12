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Кому в Україні допоможе
глобальна криза - голова...

Кому в Україні допоможе глобальна криза - голова...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 12 жов, 2019 13:12

Кому в Україні допоможе глобальна криза - голова...

Пропонуємо до обговорення:
Наступна світова криза може бути спричинена різними факторами.

Дивися повний текст Кому в Україні допоможе глобальна криза - голова правління Citibank.
R2
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Повідомлення Додано: Суб 12 жов, 2019 13:13

Тому, кто умудрился сохранить замкнутый цикл производства.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Суб 12 жов, 2019 14:47

так кому удастся
alekc_sizov
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Повідомлення Додано: Суб 12 жов, 2019 17:50

Что такое кризис.
В понедельник заработал 1000 грн
Во вторник 1100
Среда 1200
Четверг 1300
Пятница 1400
Суббота 500 грн - глобальный кризис
Воскресенье ничего не заработал и еще в минуса ушел по аренде и налогам - пипец все пропало.
Понедельник 600 грн
p_a_l
 
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