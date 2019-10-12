Наступна світова криза може бути спричинена різними факторами.
Дивися повний текст Кому в Україні допоможе глобальна криза - голова правління Citibank.
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Додано: Суб 12 жов, 2019 13:12
Кому в Україні допоможе глобальна криза - голова...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Кому в Україні допоможе глобальна криза - голова правління Citibank.
Додано: Суб 12 жов, 2019 17:50
Что такое кризис.
В понедельник заработал 1000 грн
Во вторник 1100
Среда 1200
Четверг 1300
Пятница 1400
Суббота 500 грн - глобальный кризис
Воскресенье ничего не заработал и еще в минуса ушел по аренде и налогам - пипец все пропало.
Понедельник 600 грн
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