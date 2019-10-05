Середньорічний курс гривні до долара в 2019 році складе 26,3 грн/долар, а в 2020 році - 27,3 грн/долар.
Дивися повний текст Експерти поліпшили прогноз курсу гривні до долара на 2019-2020.
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Додано: Суб 12 жов, 2019 13:18
Експерти поліпшили прогноз курсу гривні до долара на...
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Дивися повний текст Експерти поліпшили прогноз курсу гривні до долара на 2019-2020.
Додано: Суб 12 жов, 2019 13:18
Похоже 25-26 не больше в этом году. Хотя еще выплат 3 с лишним ярда, посмотрим.
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