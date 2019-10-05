RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Експерти поліпшили прогноз
курсу гривні до долара на...

Експерти поліпшили прогноз курсу гривні до долара на...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 12 жов, 2019 13:18

Експерти поліпшили прогноз курсу гривні до долара на...

Пропонуємо до обговорення:
Середньорічний курс гривні до долара в 2019 році складе 26,3 грн/долар, а в 2020 році - 27,3 грн/долар.

Дивися повний текст Експерти поліпшили прогноз курсу гривні до долара на 2019-2020.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 91331
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 129 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 12 жов, 2019 13:18

Похоже 25-26 не больше в этом году. Хотя еще выплат 3 с лишним ярда, посмотрим.
otg
 
Повідомлень: 2222
З нами з: 14.08.16
Подякував: 42 раз.
Подякували: 208 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 5 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Експерти пояснили, чому почали дорожчати бензин і дизпальне
R2 » Вів 08 жов, 2019 09:44
1 96
Переглянути останнє повідомлення
Вів 08 жов, 2019 09:44
yhanusiak
Нацбанк повідомив, скільки банкнот гривні виготовив за...
R2 » Суб 05 жов, 2019 17:21
1 96
Переглянути останнє повідомлення
Суб 05 жов, 2019 17:21
juriy_harchuk
Смолій пояснив, що відбувається з курсом гривні
R2 » П'ят 04 жов, 2019 09:55
5 300
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 04 жов, 2019 17:19
astatempo

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (77374)
12.10.2019 15:19
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.