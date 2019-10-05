Про це заявив виконавчий директор Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин.
Дивися повний текст Долар до кінця року може плавно подорожчати до 27 гривень, - експерт.
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Додано: Суб 12 жов, 2019 14:50
Долар до кінця року може плавно подорожчати до 27...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Долар до кінця року може плавно подорожчати до 27 гривень, - експерт.
Додано: Суб 12 жов, 2019 14:51
а почему в украине такие дорогие овощи, потому что народ лодири а кушать хотят все и при этом оказывается денег у всех завались
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