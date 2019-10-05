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Долар до кінця року може
плавно подорожчати до 27...

Долар до кінця року може плавно подорожчати до 27...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 12 жов, 2019 14:50

Долар до кінця року може плавно подорожчати до 27...

Пропонуємо до обговорення:
Про це заявив виконавчий директор Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин.

Дивися повний текст Долар до кінця року може плавно подорожчати до 27 гривень, - експерт.
R2
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Повідомлення Додано: Суб 12 жов, 2019 14:51

а почему в украине такие дорогие овощи, потому что народ лодири а кушать хотят все и при этом оказывается денег у всех завались
alekc_sizov
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