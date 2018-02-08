Українців залишать без держстандартів

Додано: Суб 12 жов, 2019 16:56

По моему "слуги" рехнулись окончательно... Всё это приведёт к тому, что внутренний рынок будет наполнен низкокачественной продукцией, ядовитыми продуктами питания и опасными для здоровья лекарствами... Как вы проконтролируете качество трубы, колбасы, количество нитратов в овощах, лекарства, стройматериалы, например?! Только после того, как заболеете, не сможете вылечится или потратите кучу денег впустую на ремонт. В ЕС есть обязательная сертификация практически всей продукции, CE mark называется. Без которого нельзя ничего продать в ЕС, а требования к продуктам и фармацевтике -вообще очень строги и контролируются отдельно. Это гарантирует пусть не качество, но безопасность продукции обязательно. В США, в самой рыночной стране, есть FDA (Food and Drug Administration), контролирующая и регламентирующая качество продуктов, лекарств, медтехники и ещё ряд критических отраслей.

Похоже, что в нынешнем парламенте собрались недоумки...