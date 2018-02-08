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Українців залишать без держстандартів
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Суб 12 жов, 2019 16:56
Пропонуємо до обговорення:
Верховна Рада готує революцію стандартів: депутати прийняли за основу законопроект, який скасовує обов'язковість застосування національних стандартів у всіх сферах: від архітектури до екології.
Дивися повний текст Українців залишать без держстандартів
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R2
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Додано: Суб 12 жов, 2019 16:56
По моему "слуги" рехнулись окончательно... Всё это приведёт к тому, что внутренний рынок будет наполнен низкокачественной продукцией, ядовитыми продуктами питания и опасными для здоровья лекарствами... Как вы проконтролируете качество трубы, колбасы, количество нитратов в овощах, лекарства, стройматериалы, например?! Только после того, как заболеете, не сможете вылечится или потратите кучу денег впустую на ремонт. В ЕС есть обязательная сертификация практически всей продукции, CE mark называется. Без которого нельзя ничего продать в ЕС, а требования к продуктам и фармацевтике -вообще очень строги и контролируются отдельно. Это гарантирует пусть не качество, но безопасность продукции обязательно. В США, в самой рыночной стране, есть FDA (Food and Drug Administration), контролирующая и регламентирующая качество продуктов, лекарств, медтехники и ещё ряд критических отраслей.
Похоже, что в нынешнем парламенте собрались недоумки...
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GUD
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Додано: Суб 12 жов, 2019 17:32
GUD написав:
Похоже, что в нынешнем парламенте собрались недоумки...
Вы ошибаетесь. Нет таких слов, которыми можно было их назвать. Да и запрещено на этом ресурсе.
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p_a_l
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Додано: Суб 12 жов, 2019 17:32
до такого маразма мы ещё пока не доходили...
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ТЕА
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Додано: Суб 12 жов, 2019 19:44
медицину уже отменили. Видать, смертность выросла не на все ожидаемые 100%, решили добить продуктами и т.д. Зачистка территории.
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Марта
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Додано: Суб 12 жов, 2019 19:54
Какие могут быть государственные стандарты, когда по сути остается страновая абстракция. Думаю программа МВФ в этой стране удастся, как нигде лучше. Но ведь главное быстро заработать, все остальное это уже детали.
Black Jack - White Business
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ruvex
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Додано: Суб 12 жов, 2019 21:22
GUD написав:
По моему "слуги" рехнулись окончательно... Всё это приведёт к тому, что внутренний рынок будет наполнен низкокачественной продукцией, ядовитыми продуктами питания и опасными для здоровья лекарствами... Как вы проконтролируете качество трубы, колбасы, количество нитратов в овощах, лекарства, стройматериалы, например?!
Вообще-то по большей части стройматериалов и изделий сертификация давно отменена.
ГОСТы штука хорошая, но их нарушали сплошь и рядом и при СССР, а нынешние ДСТУ на стройматериалы и изделия не сильно отличаются от ТУ.
Реальнонормы и технологии соблюдают при работе на экспорт,но там и контроль другой.
Так что ребята просто фиксируют существующее положение вещей когда никакого госконтроля нет из-за коррумпированности и элементарного непрофессионализма.
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
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shapo
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Додано: Суб 12 жов, 2019 21:42
shapo написав: GUD написав:
По моему "слуги" рехнулись окончательно... Всё это приведёт к тому, что внутренний рынок будет наполнен низкокачественной продукцией, ядовитыми продуктами питания и опасными для здоровья лекарствами... Как вы проконтролируете качество трубы, колбасы, количество нитратов в овощах, лекарства, стройматериалы, например?!
Вообще-то по большей части стройматериалов и изделий сертификация давно отменена.
ГОСТы штука хорошая, но их нарушали сплошь и рядом и при СССР, а нынешние ДСТУ на стройматериалы и изделия не сильно отличаются от ТУ.
Реальнонормы и технологии соблюдают при работе на экспорт,но там и контроль другой.
Так что ребята просто фиксируют существующее положение вещей когда никакого госконтроля нет из-за коррумпированности и элементарного непрофессионализма.
государственные стандарты необходимы любой адекватной стране также как и другие законы/правила, а их игнорирование приводит к хаосу и деградации страны...
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ТЕА
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Додано: Суб 12 жов, 2019 21:50
shapo написав:
Так что ребята просто фиксируют существующее положение вещей когда никакого госконтроля нет из-за коррумпированности и элементарного непрофессионализма.
Отлично! Предлагаю заодно отменить и Уголовный Кодекс с Административным. А что, всё-равно, они не работают так, как должны - сейчас деньги решают всё. Нормально ? Все здесь согласны ?
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LutsMan
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Додано: Суб 12 жов, 2019 21:51
LutsMan написав: shapo написав:
Так что ребята просто фиксируют существующее положение вещей когда никакого госконтроля нет из-за коррумпированности и элементарного непрофессионализма.
Отлично! Предлагаю заодно отменить и Уголовный Кодекс с Административным. А что, всё-равно, они не работают так, как должны - сейчас деньги решают всё. Нормально ? Все здесь согласны ?
Де-факто их давно нет и деньги в этой стране давно решают все
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
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shapo
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