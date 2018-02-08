Українців залишать без держстандартів

Деградация благополучно идёт все 28 лет, хаос пока впереди
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Суб 12 жов, 2019 21:53
Деградация благополучно идёт все 28 лет, хаос пока впереди
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
Додано: Суб 12 жов, 2019 23:12
а как же наши устремления в Европу?...
кстати почему-то в Европе никому не приходят такие "гениальные" мысли как упразнение стандартов...
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