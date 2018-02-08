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Українців залишать
без держстандартів

Українців залишать без держстандартів
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Суб 12 жов, 2019 21:53

  ТЕА написав:государственные стандарты необходимы любой адекватной стране также как и другие законы/правила, а их игнорирование приводит к хаосу и деградации страны...

Деградация благополучно идёт все 28 лет, хаос пока впереди
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shapo
 
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Повідомлення Додано: Суб 12 жов, 2019 23:12

  shapo написав:
  ТЕА написав:государственные стандарты необходимы любой адекватной стране также как и другие законы/правила, а их игнорирование приводит к хаосу и деградации страны...

Деградация благополучно идёт все 28 лет, хаос пока впереди

а как же наши устремления в Европу?... :mrgreen:

кстати почему-то в Европе никому не приходят такие "гениальные" мысли как упразнение стандартов...
ТЕА
 
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Повідомлення Додано: Нед 13 жов, 2019 00:07

  shapo написав:
  LutsMan написав:
  shapo написав:Так что ребята просто фиксируют существующее положение вещей когда никакого госконтроля нет из-за коррумпированности и элементарного непрофессионализма.

Отлично! Предлагаю заодно отменить и Уголовный Кодекс с Административным. А что, всё-равно, они не работают так, как должны - сейчас деньги решают всё. Нормально ? Все здесь согласны ?

Де-факто их давно нет и деньги в этой стране давно решают все
да чег уж тут даешь расценки : убийтво крепостного хххх доларов, русская правда
Штраф за убийство свободного человека составлял 40 гривен, а свободной женщины – 20 гривен. Если мужчина или женщина служили князю (чиновником, дружинником или был слугой в доме), штраф удваивался. Деньги шли местной администрации – то есть князю. Но оплатить штраф «предварительно», а потом пойти и убить человека было, конечно, невозможно.
идем к 21грн=$1,а потом к 36+. Рокадные дороги строятся, вражеские части на границе тренируються, газопровод ведут в обход ...к чему бы это ?
yama
 
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Повідомлення Додано: Нед 13 жов, 2019 00:08

Re: Українців залишать без держстандартів

За убийство же несвободных людей – холопов – штраф был ниже: «за тиуна княжеского сельского или руководящего пахотными работами — 12 гривен, за учителя – 12 гривен, столько же за кормильца или кормилицу. ... За убийство крепостного – 5 гривен ... за крепостную женщину – 6 гривен» – такие размеры штрафов определял закон.

Излишне говорить, что простые люди не могли заплатить огромный штраф. В таком случае за них платила община
https://ru.rbth.com/read/370-human-life-cost-russia
идем к 21грн=$1,а потом к 36+. Рокадные дороги строятся, вражеские части на границе тренируються, газопровод ведут в обход ...к чему бы это ?
yama
 
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Повідомлення Додано: Нед 13 жов, 2019 01:28

  LutsMan написав:
  shapo написав:Так что ребята просто фиксируют существующее положение вещей когда никакого госконтроля нет из-за коррумпированности и элементарного непрофессионализма.

Отлично! Предлагаю заодно отменить и Уголовный Кодекс с Административным. А что, всё-равно, они не работают так, как должны - сейчас деньги решают всё. Нормально ? Все здесь согласны ?

100%. Полицию, на 90% можно разогнать, в том числе уже и патрульную.
Безопасности уже можно и без их присутствия достичь, массовой установкой камер с распознаванием лиц и номеров машин, как в Китае.
Все равно толку нет от физического наличия "армии" разноколиберных мусоров в 300 тысяч человек. Их КПД - стремится к нулю.
И за примерами не надо даже далеко ходить, вот очередное тому подтверждение их бесполезной прогнившей сущности https://youtu.be/WZtk_ZQPpw0
Весна пришла?
EKO
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Повідомлення Додано: Нед 13 жов, 2019 04:41

  yama написав:
  shapo написав:Де-факто их давно нет и деньги в этой стране давно решают все
да чег уж тут даешь расценки : убийтво крепостного хххх доларов, русская правда
Штраф за убийство свободного человека составлял 40 гривен, а свободной женщины – 20 гривен. Если мужчина или женщина служили князю (чиновником, дружинником или был слугой в доме), штраф удваивался. Деньги шли местной администрации – то есть князю. Но оплатить штраф «предварительно», а потом пойти и убить человека было, конечно, невозможно.

И что, что-то сильно изменилось?
Вы не знаете сколько в стране погибло под колёсами машин пьяных прокуроров, депутатов и по.?
А сколько из них посадили?
Одну девочку Зайцеву из Харькова пока вытащить не могут, но это вопрос времени, да и то дело в центре миллионика было трудно замять
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shapo
 
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Повідомлення Додано: Нед 13 жов, 2019 04:45

  ТЕА написав:а как же наши устремления в Европу?... :mrgreen:

кстати почему-то в Европе никому не приходят такие "гениальные" мысли как упразнение стандартов...

1) Зачем повторять чушь о стремлении в Европу? Это ведь из разряда стремления к коммунизму
2) Чтобы быть Европой в которой из-за толерантности сейчас далеко не все прекрасно нужно пройти её путь, а не стартовать с нынешнего то ли феодализма, то ли дикого капитализма давно там пройденного
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shapo
 
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Повідомлення Додано: Нед 13 жов, 2019 07:58

Где теперь покупать продукты?
В маркетах мясомолочку УЖЕ страшно покупать, так что будет теперь?
Заежаю купить только минералкугречку.

А вообще-то правильно и логично - нет государства, значит и стандарты не нужны.
swan forever
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