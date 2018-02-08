Українців залишать без держстандартів

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shapo написав:Так что ребята просто фиксируют существующее положение вещей когда никакого госконтроля нет из-за коррумпированности и элементарного непрофессионализма.
Отлично! Предлагаю заодно отменить и Уголовный Кодекс с Административным. А что, всё-равно, они не работают так, как должны - сейчас деньги решают всё. Нормально ? Все здесь согласны ?
Де-факто их давно нет и деньги в этой стране давно решают все
да чег уж тут даешь расценки : убийтво крепостного хххх доларов, русская правда Штраф за убийство свободного человека составлял 40 гривен, а свободной женщины – 20 гривен. Если мужчина или женщина служили князю (чиновником, дружинником или был слугой в доме), штраф удваивался. Деньги шли местной администрации – то есть князю. Но оплатить штраф «предварительно», а потом пойти и убить человека было, конечно, невозможно.
идем к 21грн=$1,а потом к 36+. Рокадные дороги строятся, вражеские части на границе тренируються, газопровод ведут в обход ...к чему бы это ?
За убийство же несвободных людей – холопов – штраф был ниже: «за тиуна княжеского сельского или руководящего пахотными работами — 12 гривен, за учителя – 12 гривен, столько же за кормильца или кормилицу. ... За убийство крепостного – 5 гривен ... за крепостную женщину – 6 гривен» – такие размеры штрафов определял закон.
shapo написав:Так что ребята просто фиксируют существующее положение вещей когда никакого госконтроля нет из-за коррумпированности и элементарного непрофессионализма.
Отлично! Предлагаю заодно отменить и Уголовный Кодекс с Административным. А что, всё-равно, они не работают так, как должны - сейчас деньги решают всё. Нормально ? Все здесь согласны ?
100%. Полицию, на 90% можно разогнать, в том числе уже и патрульную. Безопасности уже можно и без их присутствия достичь, массовой установкой камер с распознаванием лиц и номеров машин, как в Китае. Все равно толку нет от физического наличия "армии" разноколиберных мусоров в 300 тысяч человек. Их КПД - стремится к нулю. И за примерами не надо даже далеко ходить, вот очередное тому подтверждение их бесполезной прогнившей сущности https://youtu.be/WZtk_ZQPpw0
shapo написав:Де-факто их давно нет и деньги в этой стране давно решают все
да чег уж тут даешь расценки : убийтво крепостного хххх доларов, русская правда Штраф за убийство свободного человека составлял 40 гривен, а свободной женщины – 20 гривен. Если мужчина или женщина служили князю (чиновником, дружинником или был слугой в доме), штраф удваивался. Деньги шли местной администрации – то есть князю. Но оплатить штраф «предварительно», а потом пойти и убить человека было, конечно, невозможно.
И что, что-то сильно изменилось? Вы не знаете сколько в стране погибло под колёсами машин пьяных прокуроров, депутатов и по.? А сколько из них посадили? Одну девочку Зайцеву из Харькова пока вытащить не могут, но это вопрос времени, да и то дело в центре миллионика было трудно замять
ТЕА написав:а как же наши устремления в Европу?...
кстати почему-то в Европе никому не приходят такие "гениальные" мысли как упразнение стандартов...
1) Зачем повторять чушь о стремлении в Европу? Это ведь из разряда стремления к коммунизму 2) Чтобы быть Европой в которой из-за толерантности сейчас далеко не все прекрасно нужно пройти её путь, а не стартовать с нынешнего то ли феодализма, то ли дикого капитализма давно там пройденного
shapo написав:Так что ребята просто фиксируют существующее положение вещей когда никакого госконтроля нет из-за коррумпированности и элементарного непрофессионализма.
Отлично! Предлагаю заодно отменить и Уголовный Кодекс с Административным. А что, всё-равно, они не работают так, как должны - сейчас деньги решают всё. Нормально ? Все здесь согласны ?
100%. Полицию, на 90% можно разогнать, в том числе уже и патрульную. Безопасности уже можно и без их присутствия достичь, массовой установкой камер с распознаванием лиц и номеров машин, как в Китае. Все равно толку нет от физического наличия "армии" разноколиберных мусоров в 300 тысяч человек. Их КПД - стремится к нулю. И за примерами не надо даже далеко ходить, вот очередное тому подтверждение их бесполезной прогнившей сущности https://youtu.be/WZtk_ZQPpw0
102 года назад такие идеи уже практиковались - разогнать царскую охранку, распустить тюрмы, но буквально через непродолжительое время пришлось создавать ЧК и другие органы...
умные люди как правило учатся на ошибках других, а дураки на собственных...
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