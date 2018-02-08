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Українців залишать
без держстандартів

Українців залишать без держстандартів
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Суб 12 жов, 2019 21:53

  ТЕА написав:государственные стандарты необходимы любой адекватной стране также как и другие законы/правила, а их игнорирование приводит к хаосу и деградации страны...

Деградация благополучно идёт все 28 лет, хаос пока впереди
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
shapo
 
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Повідомлення Додано: Суб 12 жов, 2019 23:12

  shapo написав:
  ТЕА написав:государственные стандарты необходимы любой адекватной стране также как и другие законы/правила, а их игнорирование приводит к хаосу и деградации страны...

Деградация благополучно идёт все 28 лет, хаос пока впереди

а как же наши устремления в Европу?... :mrgreen:

кстати почему-то в Европе никому не приходят такие "гениальные" мысли как упразнение стандартов...
ТЕА
 
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Повідомлення Додано: Нед 13 жов, 2019 00:07

  shapo написав:
  LutsMan написав:
  shapo написав:Так что ребята просто фиксируют существующее положение вещей когда никакого госконтроля нет из-за коррумпированности и элементарного непрофессионализма.

Отлично! Предлагаю заодно отменить и Уголовный Кодекс с Административным. А что, всё-равно, они не работают так, как должны - сейчас деньги решают всё. Нормально ? Все здесь согласны ?

Де-факто их давно нет и деньги в этой стране давно решают все
да чег уж тут даешь расценки : убийтво крепостного хххх доларов, русская правда
Штраф за убийство свободного человека составлял 40 гривен, а свободной женщины – 20 гривен. Если мужчина или женщина служили князю (чиновником, дружинником или был слугой в доме), штраф удваивался. Деньги шли местной администрации – то есть князю. Но оплатить штраф «предварительно», а потом пойти и убить человека было, конечно, невозможно.
идем к 21грн=$1,а потом к 36+. Рокадные дороги строятся, вражеские части на границе тренируються, газопровод ведут в обход ...к чему бы это ?
yama
 
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Повідомлення Додано: Нед 13 жов, 2019 00:08

Re: Українців залишать без держстандартів

За убийство же несвободных людей – холопов – штраф был ниже: «за тиуна княжеского сельского или руководящего пахотными работами — 12 гривен, за учителя – 12 гривен, столько же за кормильца или кормилицу. ... За убийство крепостного – 5 гривен ... за крепостную женщину – 6 гривен» – такие размеры штрафов определял закон.

Излишне говорить, что простые люди не могли заплатить огромный штраф. В таком случае за них платила община
https://ru.rbth.com/read/370-human-life-cost-russia
идем к 21грн=$1,а потом к 36+. Рокадные дороги строятся, вражеские части на границе тренируються, газопровод ведут в обход ...к чему бы это ?
yama
 
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Повідомлення Додано: Нед 13 жов, 2019 01:28

  LutsMan написав:
  shapo написав:Так что ребята просто фиксируют существующее положение вещей когда никакого госконтроля нет из-за коррумпированности и элементарного непрофессионализма.

Отлично! Предлагаю заодно отменить и Уголовный Кодекс с Административным. А что, всё-равно, они не работают так, как должны - сейчас деньги решают всё. Нормально ? Все здесь согласны ?

100%. Полицию, на 90% можно разогнать, в том числе уже и патрульную.
Безопасности уже можно и без их присутствия достичь, массовой установкой камер с распознаванием лиц и номеров машин, как в Китае.
Все равно толку нет от физического наличия "армии" разноколиберных мусоров в 300 тысяч человек. Их КПД - стремится к нулю.
И за примерами не надо даже далеко ходить, вот очередное тому подтверждение их бесполезной прогнившей сущности https://youtu.be/WZtk_ZQPpw0
Весна пришла?
EKO
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Повідомлення Додано: Нед 13 жов, 2019 04:41

  yama написав:
  shapo написав:Де-факто их давно нет и деньги в этой стране давно решают все
да чег уж тут даешь расценки : убийтво крепостного хххх доларов, русская правда
Штраф за убийство свободного человека составлял 40 гривен, а свободной женщины – 20 гривен. Если мужчина или женщина служили князю (чиновником, дружинником или был слугой в доме), штраф удваивался. Деньги шли местной администрации – то есть князю. Но оплатить штраф «предварительно», а потом пойти и убить человека было, конечно, невозможно.

И что, что-то сильно изменилось?
Вы не знаете сколько в стране погибло под колёсами машин пьяных прокуроров, депутатов и по.?
А сколько из них посадили?
Одну девочку Зайцеву из Харькова пока вытащить не могут, но это вопрос времени, да и то дело в центре миллионика было трудно замять
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shapo
 
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Повідомлення Додано: Нед 13 жов, 2019 04:45

  ТЕА написав:а как же наши устремления в Европу?... :mrgreen:

кстати почему-то в Европе никому не приходят такие "гениальные" мысли как упразнение стандартов...

1) Зачем повторять чушь о стремлении в Европу? Это ведь из разряда стремления к коммунизму
2) Чтобы быть Европой в которой из-за толерантности сейчас далеко не все прекрасно нужно пройти её путь, а не стартовать с нынешнего то ли феодализма, то ли дикого капитализма давно там пройденного
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shapo
 
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Повідомлення Додано: Нед 13 жов, 2019 07:58

Где теперь покупать продукты?
В маркетах мясомолочку УЖЕ страшно покупать, так что будет теперь?
Заежаю купить только минералкугречку.

А вообще-то правильно и логично - нет государства, значит и стандарты не нужны.
swan forever
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Повідомлення Додано: Нед 13 жов, 2019 11:31

  EKO написав:
  LutsMan написав:
  shapo написав:Так что ребята просто фиксируют существующее положение вещей когда никакого госконтроля нет из-за коррумпированности и элементарного непрофессионализма.

Отлично! Предлагаю заодно отменить и Уголовный Кодекс с Административным. А что, всё-равно, они не работают так, как должны - сейчас деньги решают всё. Нормально ? Все здесь согласны ?

100%. Полицию, на 90% можно разогнать, в том числе уже и патрульную.
Безопасности уже можно и без их присутствия достичь, массовой установкой камер с распознаванием лиц и номеров машин, как в Китае.
Все равно толку нет от физического наличия "армии" разноколиберных мусоров в 300 тысяч человек. Их КПД - стремится к нулю.
И за примерами не надо даже далеко ходить, вот очередное тому подтверждение их бесполезной прогнившей сущности https://youtu.be/WZtk_ZQPpw0

102 года назад такие идеи уже практиковались - разогнать царскую охранку, распустить тюрмы, но буквально через непродолжительое время пришлось создавать ЧК и другие органы...

умные люди как правило учатся на ошибках других, а дураки на собственных...

Консерватория

Консерватория, аспирантура, мошенничество, афера, суд, Сибирь.
Консерватория, частные уроки, еще одни частные уроки, зубные протезы, золото, мебель, суд, Сибирь.

Консерватория, концертмейстерство, торговый техникум, зав. производством, икра, крабы, валюта, золото, суд, Сибирь.

Может, что-то в консерватории подправить? - М.М. Жванецкий
ТЕА
 
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Повідомлення Додано: Нед 13 жов, 2019 11:33

  shapo написав:Зачем повторять чушь о стремлении в Европу? Это ведь из разряда стремления к коммунизму

а зачем эту "чушь" писать в конституции?... ;)
ТЕА
 
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