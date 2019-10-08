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Україна опустилася в
рейтингу глобальної...

Україна опустилася в рейтингу глобальної...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 12 жов, 2019 17:28

Україна опустилася в рейтингу глобальної...

Пропонуємо до обговорення:
За рік опустилася в списку на дві позиції і посіла 85-е місце.

Дивися повний текст Україна опустилася в рейтингу глобальної конкурентоспроможності.
R2
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