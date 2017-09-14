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Скільки українці витрачають
на комуналку (інфографіка)

Скільки українці витрачають на комуналку (інфографіка)
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 12 жов, 2019 17:35

Скільки українці витрачають на комуналку (інфографіка)

Пропонуємо до обговорення:
Про це написав у Facebook голова Національної ради економічного розвитку Олексій Дорошенко

Дивися повний текст Скільки українці витрачають на комуналку (інфографіка).
R2
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Повідомлення Додано: Суб 12 жов, 2019 17:36

На продукты, сигареты и алкоголь - если бы не грабительские акцизы и цены, то про сигареты и алкоголь не упоминали. Сейчас же хотят показать так, что украинцы мало того что много жрут, так они еще и бухают и курят.
p_a_l
 
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