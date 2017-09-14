Про це написав у Facebook голова Національної ради економічного розвитку Олексій Дорошенко
Дивися повний текст Скільки українці витрачають на комуналку (інфографіка).
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Додано: Суб 12 жов, 2019 17:35
Скільки українці витрачають на комуналку (інфографіка)
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Скільки українці витрачають на комуналку (інфографіка).
Додано: Суб 12 жов, 2019 17:36
На продукты, сигареты и алкоголь - если бы не грабительские акцизы и цены, то про сигареты и алкоголь не упоминали. Сейчас же хотят показать так, что украинцы мало того что много жрут, так они еще и бухают и курят.
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