Про це написав у Facebook голова Національної ради економічного розвитку Олексій Дорошенко
Дивися повний текст Скільки українці витрачають на комуналку (інфографіка).
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Додано: Суб 12 жов, 2019 17:35
Скільки українці витрачають на комуналку (інфографіка)
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Скільки українці витрачають на комуналку (інфографіка).
Додано: Суб 12 жов, 2019 17:36
На продукты, сигареты и алкоголь - если бы не грабительские акцизы и цены, то про сигареты и алкоголь не упоминали. Сейчас же хотят показать так, что украинцы мало того что много жрут, так они еще и бухают и курят.
Додано: Суб 12 жов, 2019 21:05
по субсидии сколько нужно? 20%....
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я трачу на еду 50-70-100 грн\день я не правильный украинец ? или это много ?
литра молока 25 грн
овсянка 4 грн ( пачка около 16-18 грн на три дня)
три яйца 10 грн
фарш ( или творог 5% ) 0,35 кг = 30 грн
заварка чай 1,8 грн ( пачка в месяц за 50 грн)
сахар 0,5 грн
яблоки 3 шт 5 грн
вода 0,2 грн - 2 литры из осмоса
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76,75 грн \ день
если добавить виноград 0,5 кг еще 17,5 грн\день
или заменить виноград сметаной 25грн тогад уйдет меньше молока
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буде 100 грн
... блин не учел столовую ложку растительного масла на зажарку фарша
можно сменить овсянку на гречку\перловку\рис\другую кашу\макароны -цена особо не поменяется
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