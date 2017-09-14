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Скільки українці витрачають
на комуналку (інфографіка)

Скільки українці витрачають на комуналку (інфографіка)
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 12 жов, 2019 17:35

Скільки українці витрачають на комуналку (інфографіка)

Пропонуємо до обговорення:
Про це написав у Facebook голова Національної ради економічного розвитку Олексій Дорошенко

Дивися повний текст Скільки українці витрачають на комуналку (інфографіка).
R2
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Повідомлення Додано: Суб 12 жов, 2019 17:36

На продукты, сигареты и алкоголь - если бы не грабительские акцизы и цены, то про сигареты и алкоголь не упоминали. Сейчас же хотят показать так, что украинцы мало того что много жрут, так они еще и бухают и курят.
p_a_l
 
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Повідомлення Додано: Суб 12 жов, 2019 21:05

по субсидии сколько нужно? 20%....
----------------------------------------------------------------
я трачу на еду 50-70-100 грн\день я не правильный украинец ? или это много ?
литра молока 25 грн
овсянка 4 грн ( пачка около 16-18 грн на три дня)
три яйца 10 грн
фарш ( или творог 5% ) 0,35 кг = 30 грн
заварка чай 1,8 грн ( пачка в месяц за 50 грн)
сахар 0,5 грн
яблоки 3 шт 5 грн
вода 0,2 грн - 2 литры из осмоса
==================
76,75 грн \ день
если добавить виноград 0,5 кг еще 17,5 грн\день
или заменить виноград сметаной 25грн тогад уйдет меньше молока
================================
буде 100 грн
... блин не учел столовую ложку растительного масла на зажарку фарша


можно сменить овсянку на гречку\перловку\рис\другую кашу\макароны -цена особо не поменяется
yama
 
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Повідомлення Додано: Нед 13 жов, 2019 01:46

Re: Скільки українці витрачають на комуналку (інфографіка)

  yama написав:я трачу на еду 50-70-100 грн\день я не правильный

Ну, если на печи лежать и там же питаться, то с таким рационом жить можно.
Только вот вопрос: - а зачем? :roll:
Весна пришла?
EKO
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Повідомлення Додано: Нед 13 жов, 2019 06:34

  yama написав:по субсидии сколько нужно? 20%....
----------------------------------------------------------------
я трачу на еду 50-70-100 грн\день я не правильный украинец ? или это много ?
литра молока 25 грн
овсянка 4 грн ( пачка около 16-18 грн на три дня)
три яйца 10 грн
фарш ( или творог 5% ) 0,35 кг = 30 грн
заварка чай 1,8 грн ( пачка в месяц за 50 грн)
сахар 0,5 грн
яблоки 3 шт 5 грн
вода 0,2 грн - 2 литры из осмоса
==================
76,75 грн \ день
если добавить виноград 0,5 кг еще 17,5 грн\день
или заменить виноград сметаной 25грн тогад уйдет меньше молока
================================
буде 100 грн
... блин не учел столовую ложку растительного масла на зажарку фарша


можно сменить овсянку на гречку\перловку\рис\другую кашу\макароны -цена особо не поменяется

Вода продаётся по 1-1,5грн за литр. Если чистить самому особенно дешевле не выйдет. Пенсионеру с пенсией 2-3тыс грн только и хватит на этот судный набор без лекарств
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
shapo
 
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Повідомлення Додано: Нед 13 жов, 2019 08:03

  yama написав:по субсидии сколько нужно? 20%....
----------------------------------------------------------------
я трачу на еду 50-70-100 грн\день я не правильный украинец ? или это много ?
литра молока 25 грн
овсянка 4 грн ( пачка около 16-18 грн на три дня)
три яйца 10 грн
фарш ( или творог 5% ) 0,35 кг = 30 грн
заварка чай 1,8 грн ( пачка в месяц за 50 грн)
сахар 0,5 грн
яблоки 3 шт 5 грн
вода 0,2 грн - 2 литры из осмоса
==================
76,75 грн \ день
если добавить виноград 0,5 кг еще 17,5 грн\день
или заменить виноград сметаной 25грн тогад уйдет меньше молока
================================
буде 100 грн
... блин не учел столовую ложку растительного масла на зажарку фарша


можно сменить овсянку на гречку\перловку\рис\другую кашу\макароны -цена особо не поменяется

Позвольте поинтересоваться, это рацион на утро или на утро, обед и ужин?
jeka_deadline
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Повідомлення Додано: Нед 13 жов, 2019 10:44

Re: Скільки українці витрачають на комуналку (інфографіка)

  yama написав:я трачу на еду 50-70-100 грн\день я не правильный украинец ? или это много ?
литра молока 25 грн
овсянка 4 грн ( пачка около 16-18 грн на три дня)
три яйца 10 грн
фарш ( или творог 5% ) 0,35 кг = 30 грн
заварка чай 1,8 грн ( пачка в месяц за 50 грн)
сахар 0,5 грн
яблоки 3 шт 5 грн
вода 0,2 грн - 2 литры из осмоса
==================
76,75 грн \ день
если добавить виноград 0,5 кг еще 17,5 грн\день
или заменить виноград сметаной 25грн тогад уйдет меньше молока
================================
буде 100 грн
... блин не учел столовую ложку растительного масла на зажарку фарша

Такое питание наверно при предпоследнем уровне жизни. После него только анабиоз.
mikola963
 
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