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Скільки українці витрачають на комуналку (інфографіка)
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Суб 12 жов, 2019 17:35
Пропонуємо до обговорення:
Про це написав у Facebook голова Національної ради економічного розвитку Олексій Дорошенко
Дивися повний текст Скільки українці витрачають на комуналку (інфографіка)
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R2
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Додано: Суб 12 жов, 2019 21:05
по субсидии сколько нужно? 20%....
----------------------------------------------------------------
я трачу на еду 50-70-100 грн\день я не правильный украинец ? или это много ?
литра молока 25 грн
овсянка 4 грн ( пачка около 16-18 грн на три дня)
три яйца 10 грн
фарш ( или творог 5% ) 0,35 кг = 30 грн
заварка чай 1,8 грн ( пачка в месяц за 50 грн)
сахар 0,5 грн
яблоки 3 шт 5 грн
вода 0,2 грн - 2 литры из осмоса
==================
76,75 грн \ день
если добавить виноград 0,5 кг еще 17,5 грн\день
или заменить виноград сметаной 25грн тогад уйдет меньше молока
================================
буде 100 грн
... блин не учел столовую ложку растительного масла на зажарку фарша
можно сменить овсянку на гречку\перловку\рис\другую кашу\макароны -цена особо не поменяется
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yama
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Додано: Нед 13 жов, 2019 01:46
yama написав:
я трачу на еду 50-70-100 грн\день я не правильный
Ну, если на печи лежать и там же питаться, то с таким рационом жить можно.
Только вот вопрос: - а зачем?
Весна пришла?
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Додано: Нед 13 жов, 2019 06:34
yama написав:
по субсидии сколько нужно? 20%....
----------------------------------------------------------------
я трачу на еду 50-70-100 грн\день я не правильный украинец ? или это много ?
литра молока 25 грн
овсянка 4 грн ( пачка около 16-18 грн на три дня)
три яйца 10 грн
фарш ( или творог 5% ) 0,35 кг = 30 грн
заварка чай 1,8 грн ( пачка в месяц за 50 грн)
сахар 0,5 грн
яблоки 3 шт 5 грн
вода 0,2 грн - 2 литры из осмоса
==================
76,75 грн \ день
если добавить виноград 0,5 кг еще 17,5 грн\день
или заменить виноград сметаной 25грн тогад уйдет меньше молока
================================
буде 100 грн
... блин не учел столовую ложку растительного масла на зажарку фарша
можно сменить овсянку на гречку\перловку\рис\другую кашу\макароны -цена особо не поменяется
Вода продаётся по 1-1,5грн за литр. Если чистить самому особенно дешевле не выйдет. Пенсионеру с пенсией 2-3тыс грн только и хватит на этот судный набор без лекарств
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
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shapo
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Додано: Нед 13 жов, 2019 08:03
yama написав:
по субсидии сколько нужно? 20%....
----------------------------------------------------------------
я трачу на еду 50-70-100 грн\день я не правильный украинец ? или это много ?
литра молока 25 грн
овсянка 4 грн ( пачка около 16-18 грн на три дня)
три яйца 10 грн
фарш ( или творог 5% ) 0,35 кг = 30 грн
заварка чай 1,8 грн ( пачка в месяц за 50 грн)
сахар 0,5 грн
яблоки 3 шт 5 грн
вода 0,2 грн - 2 литры из осмоса
==================
76,75 грн \ день
если добавить виноград 0,5 кг еще 17,5 грн\день
или заменить виноград сметаной 25грн тогад уйдет меньше молока
================================
буде 100 грн
... блин не учел столовую ложку растительного масла на зажарку фарша
можно сменить овсянку на гречку\перловку\рис\другую кашу\макароны -цена особо не поменяется
Позвольте поинтересоваться, это рацион на утро или на утро, обед и ужин?
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jeka_deadline
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Додано: Нед 13 жов, 2019 10:44
yama написав:
я трачу на еду 50-70-100 грн\день я не правильный украинец ? или это много ?
литра молока 25 грн
овсянка 4 грн ( пачка около 16-18 грн на три дня)
три яйца 10 грн
фарш ( или творог 5% ) 0,35 кг = 30 грн
заварка чай 1,8 грн ( пачка в месяц за 50 грн)
сахар 0,5 грн
яблоки 3 шт 5 грн
вода 0,2 грн - 2 литры из осмоса
==================
76,75 грн \ день
если добавить виноград 0,5 кг еще 17,5 грн\день
или заменить виноград сметаной 25грн тогад уйдет меньше молока
================================
буде 100 грн
... блин не учел столовую ложку растительного масла на зажарку фарша
Такое питание наверно при предпоследнем уровне жизни. После него только анабиоз.
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mikola963
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Додано: Нед 13 жов, 2019 12:34
yama, хлебо-булочные изделия не употребляете? и кстати только ваш набор обойдется в 3 тыс грн/мес. А пенсия сейчас у большинства ~2 тыс. А ведь нужно еще и во что-то одеться/обуться и на лекарства что-то оставить. еще нужны мыльно-рыльные принадлежности, и на бытовые приборы тоже какую-то сумму потратить.
В полном игноре: Win32, Tip Top, Sommer, BIGor, bolex, locustsucol, mdonatiendesade, stravapol, budivelnik, otg, tvagel, Contortum, myshapiton, Xirss, Runner, Surfer, Pegasmaster, trololo, laa1999, 0mage0
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RomanTik
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