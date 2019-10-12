Пити пиво вміє кожен, справжніми поціновувачами напою можуть бути вже не всі. Ще менше людей здатні заробляти на продажу пива.
Дивися повний текст Чи досягли б ви успіху, якби відкрили магазин розливного пива? 🍺 (тест).
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Додано: Суб 12 жов, 2019 18:59
Чи досягли б ви успіху, якби відкрили магазин розливного...
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Дивися повний текст Чи досягли б ви успіху, якби відкрили магазин розливного пива? 🍺 (тест).
Додано: Суб 12 жов, 2019 18:59
До 20-ти квадратных метров пивом торговать запрещено.
Тест в помойку.
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