За рахунок споживання цього не досягти. Драйвером повинні бути інвестиції.
Дивися повний текст Що потрібно для 7-відсоткового зростання української економіки - Сологуб.
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Суб 12 жов, 2019 20:12
Що потрібно для 7-відсоткового зростання української...
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Дивися повний текст Що потрібно для 7-відсоткового зростання української економіки - Сологуб.
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