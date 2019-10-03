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Що потрібно для 7-відсоткового
зростання української...

Що потрібно для 7-відсоткового зростання української...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 12 жов, 2019 20:12

Що потрібно для 7-відсоткового зростання української...

Пропонуємо до обговорення:
За рахунок споживання цього не досягти. Драйвером повинні бути інвестиції.

Дивися повний текст Що потрібно для 7-відсоткового зростання української економіки - Сологуб.
R2
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