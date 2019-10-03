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Що потрібно для 7-відсоткового
зростання української...

Що потрібно для 7-відсоткового зростання української...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 12 жов, 2019 20:12

Що потрібно для 7-відсоткового зростання української...

Пропонуємо до обговорення:
За рахунок споживання цього не досягти. Драйвером повинні бути інвестиції.

Дивися повний текст Що потрібно для 7-відсоткового зростання української економіки - Сологуб.
R2
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так когда же мы наконец-то достигнем уровня 2013 года?...
ТЕА
 
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Повідомлення Додано: Суб 12 жов, 2019 21:16

  R2 написав:За рахунок споживання цього не досягти. Драйвером повинні бути інвестиції.


Другими словами, рост экономики на 7% возможен только при условии значительного притока внешних средств?
PasserBy
 
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Повідомлення Додано: Суб 12 жов, 2019 21:55

Re: Що потрібно для 7-відсоткового зростання української...

по давней традиции если раскулачить ОДНОГО ЛЮБОГО олигарха то как раз сразу минимум +7% к ВВП ;) одномоментно !
например ;) всего лишь запретить офшоры или
раскулачить это я сказал не верно , верно - честно платить налоги
идем к 21грн=$1,а потом к 36+. Рокадные дороги строятся, вражеские части на границе тренируються, газопровод ведут в обход ...к чему бы это ?
yama
 
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