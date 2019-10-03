За рахунок споживання цього не досягти. Драйвером повинні бути інвестиції.
Дивися повний текст Що потрібно для 7-відсоткового зростання української економіки - Сологуб.
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Додано: Суб 12 жов, 2019 20:12
Що потрібно для 7-відсоткового зростання української...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Що потрібно для 7-відсоткового зростання української економіки - Сологуб.
Додано: Суб 12 жов, 2019 21:16
Додано: Суб 12 жов, 2019 21:55
Re: Що потрібно для 7-відсоткового зростання української...
по давней традиции если раскулачить ОДНОГО ЛЮБОГО олигарха то как раз сразу минимум +7% к ВВП одномоментно !
например всего лишь запретить офшоры или
раскулачить это я сказал не верно , верно - честно платить налоги
идем к 21грн=$1,а потом к 36+. Рокадные дороги строятся, вражеские части на границе тренируються, газопровод ведут в обход ...к чему бы это ?
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