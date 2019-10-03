За рахунок споживання цього не досягти. Драйвером повинні бути інвестиції.
Дивися повний текст Що потрібно для 7-відсоткового зростання української економіки - Сологуб.
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Додано: Суб 12 жов, 2019 20:12
Що потрібно для 7-відсоткового зростання української...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Що потрібно для 7-відсоткового зростання української економіки - Сологуб.
Додано: Суб 12 жов, 2019 21:16
Додано: Суб 12 жов, 2019 21:55
Re: Що потрібно для 7-відсоткового зростання української...
по давней традиции если раскулачить ОДНОГО ЛЮБОГО олигарха то как раз сразу минимум +7% к ВВП одномоментно !
например всего лишь запретить офшоры или
раскулачить это я сказал не верно , верно - честно платить налоги
идем к 21грн=$1,а потом к 36+. Рокадные дороги строятся, вражеские части на границе тренируються, газопровод ведут в обход ...к чему бы это ?
Додано: Нед 13 жов, 2019 02:08
Re: Що потрібно для 7-відсоткового зростання української...
Запретить нельзя.
Но можно запретить офшорам работать с госзаказом. Государственные подряды могут выполнять только компании с украинской регистрацией и с конечными украинскими бенефициарами. Которые, затем уже и будут платить налоги с прибыли этих компаний в украинский бюджет. Для "импортных" фирм можно даже сделать исключения, если это будут филиалы крупных иностранных компаний с именем, типа China Road and Bridge Corporation
Как минимум, сходу отпадут разные фирмы-прокладки зареганые на разных "литовских" бомжей.
"темпы роста инвестиций нужно обеспечивать на уровне 20% в год. А для этого нужны структурные реформы"
Бинго, вася!
Структурные реформы, вася, а не госбумаги под 18% продавать, да всю землю срочно распродать по непонятным правилам
Весна пришла?
Додано: Нед 13 жов, 2019 04:29
Я что ли один не умею считать в этой стране ?! 5-летний план Кабмина по росту ВВП в Украине = 40 %. 40 делим на 5 лет = 8 % в год. О каких 7-и % постоянно и все говорят (НБУ, премьер, министры и т.д.) ?!!
Додано: Нед 13 жов, 2019 11:16
ну сделают специально для этого украинскую покладку, которая будет выполнять роль генподрядчика, а на субподряд она возмёт всё тот же офшор...
Додано: Нед 13 жов, 2019 11:28
Ну вряд ли вы единственный, но в данном случае нельзя делить 40% на 5. Ведь рост каждого следующего года идёт от уровня предыдущего.
Потому имеется ввиду, что при ежегодном росте на 7% за 5 лет будет 1,07 в пятой степени = 1,4025517307, или примерно +40%
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