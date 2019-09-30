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Carlsberg представила біорозкладну пляшку з паперу
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Додано: Суб 12 жов, 2019 20:54
Пропонуємо до обговорення:
Пивоварна компанія Carlsberg Group представила в Копенгагені два прототипи паперових біорозкладних пляшок для пива. Про це повідомила прес-служба групи.
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Додано: Суб 12 жов, 2019 20:54
а чем плохи стеклянные бутылки?
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