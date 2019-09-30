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Carlsberg представила
біорозкладну пляшку з паперу

Carlsberg представила біорозкладну пляшку з паперу
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Повідомлення Додано: Суб 12 жов, 2019 20:54

Carlsberg представила біорозкладну пляшку з паперу

Пропонуємо до обговорення:
Пивоварна компанія Carlsberg Group представила в Копенгагені два прототипи паперових біорозкладних пляшок для пива. Про це повідомила прес-служба групи.

Дивися повний текст Carlsberg представила біорозкладну пляшку з паперу.
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