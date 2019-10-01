|
|
Три переваги і п'ять ризиків запровадження ринку землі в...
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Суб 12 жов, 2019 20:56
Пропонуємо до обговорення:
На думку розробників реформи, така ліберальна модель сприятиме максимальному зростанню ціни на земельні ділянки.
Дивися повний текст Три переваги і п'ять ризиків запровадження ринку землі в Україні
.
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 91341
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 129 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Суб 12 жов, 2019 20:56
такое впечатление, что поставлена задача продать последнее и всё...
-
ТЕА
-
-
- Повідомлень: 219
- З нами з: 19.07.14
- Подякував: 23 раз.
- Подякували: 52 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему