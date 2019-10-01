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Три переваги і п'ять ризиків
запровадження ринку землі в...

Три переваги і п'ять ризиків запровадження ринку землі в...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Повідомлення Додано: Суб 12 жов, 2019 20:56

Три переваги і п'ять ризиків запровадження ринку землі в...

Пропонуємо до обговорення:
На думку розробників реформи, така ліберальна модель сприятиме максимальному зростанню ціни на земельні ділянки.

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