На думку розробників реформи, така ліберальна модель сприятиме максимальному зростанню ціни на земельні ділянки.
Дивися повний текст Три переваги і п'ять ризиків запровадження ринку землі в Україні.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Суб 12 жов, 2019 20:56
Три переваги і п'ять ризиків запровадження ринку землі в...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Три переваги і п'ять ризиків запровадження ринку землі в Україні.
Додано: Нед 13 жов, 2019 20:35
До чого ці полумєри?
Підіймайте одразу усі ціни та тарифи в 10 раз і ВВП теж зросте разів в 5 щонайменше
|