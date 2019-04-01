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Експерти пояснили, чому у
вересні продажі авто падали,...

Експерти пояснили, чому у вересні продажі авто падали,...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 12 жов, 2019 20:59

Експерти пояснили, чому у вересні продажі авто падали,...

Пропонуємо до обговорення:
У вересні спостерігалася стабілізація курсу гривні. Однак ні це, ні активізація ділового життя не привели до зростання продажів нових автомобілів. Вони були гіршими, ніж у серпні. Чому так сталося - з'ясував AUTO-Consulting.

Дивися повний текст Експерти пояснили, чому у вересні продажі авто падали, хоча гривня зміцнювалася.
R2
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Повідомлення Додано: Суб 12 жов, 2019 20:59

всё просто - новая власть уже закупилась, а у простого народа на новые машины денег нет...
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