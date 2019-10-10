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Україна збільшила
витрати валюти на банани

Україна збільшила витрати валюти на банани
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 12 жов, 2019 21:00

Україна збільшила витрати валюти на банани

Пропонуємо до обговорення:
Україна істотно наростила імпорт бананів. За перші вісім місяців 2019-го ми збільшили закупівлю фрукта на 14% (до 181,1 тис. тонн), що стало п'ятирічним максимумом.

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бананы для банановой республики... :)
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