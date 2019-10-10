Україна істотно наростила імпорт бананів. За перші вісім місяців 2019-го ми збільшили закупівлю фрукта на 14% (до 181,1 тис. тонн), що стало п'ятирічним максимумом.
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Додано: Суб 12 жов, 2019 21:00
Україна збільшила витрати валюти на банани
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Дивися повний текст Україна збільшила витрати валюти на банани.
Додано: Суб 12 жов, 2019 23:41
В этой банановой республике - импортные бананы дешевле местных
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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