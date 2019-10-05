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НБУ роз'яснив сенс офіційного
курсу гривні до долара

НБУ роз'яснив сенс офіційного курсу гривні до долара
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 13 жов, 2019 09:08

НБУ роз'яснив сенс офіційного курсу гривні до долара

Пропонуємо до обговорення:
Україна в 2015 році фактично перейшла на плаваючий валютний курс.

Дивися повний текст НБУ роз'яснив сенс офіційного курсу гривні до долара.
R2
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Повідомлення Додано: Нед 13 жов, 2019 09:08

Ну конечно у нас "рынок", только на этом "рынке" есть один не стандартный игрок (НБУ), который может выйти на рынок и втихаря купить или продать 20 млн долларов, или 300 млн долларов - это как кому-то захочется - честного и открытого механизма когда-кому- сколько он может (должен?) продавать нет. Потому никакой это не рынок, господа.
PS: вот аж бесит, что эти клоуны держат всех вокруг за идиотов!
LutsMan
 
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