Україна в 2015 році фактично перейшла на плаваючий валютний курс.
Дивися повний текст НБУ роз'яснив сенс офіційного курсу гривні до долара.
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Додано: Нед 13 жов, 2019 09:08
НБУ роз'яснив сенс офіційного курсу гривні до долара
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст НБУ роз'яснив сенс офіційного курсу гривні до долара.
Додано: Нед 13 жов, 2019 09:08
Ну конечно у нас "рынок", только на этом "рынке" есть один не стандартный игрок (НБУ), который может выйти на рынок и втихаря купить или продать 20 млн долларов, или 300 млн долларов - это как кому-то захочется - честного и открытого механизма когда-кому- сколько он может (должен?) продавать нет. Потому никакой это не рынок, господа.
PS: вот аж бесит, что эти клоуны держат всех вокруг за идиотов!
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