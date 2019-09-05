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Яка пенсія влаштує звичайного українця - опитування...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Нед 13 жов, 2019 11:04
Пропонуємо до обговорення:
Повністю задовольнити потреби українського пенсіонера може пенсія розміром в 11041 грн.
Дивися повний текст Яка пенсія влаштує звичайного українця - опитування (інфографіка)
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Додано: Нед 13 жов, 2019 11:04
76% пенсионеров Украины инвалиды :?: :?: :?:
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yanyura
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