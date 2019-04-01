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У Мінекономіки пояснили, що
потрібно для зростання...

У Мінекономіки пояснили, що потрібно для зростання...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 13 жов, 2019 13:10

У Мінекономіки пояснили, що потрібно для зростання...

Пропонуємо до обговорення:
Необхідно забезпечити ефективність антикорупційної системи, реалізацію судової реформи та ефективний захист прав власності.

Дивися повний текст У Мінекономіки пояснили, що потрібно для зростання економіки України.
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