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Кількість користувачів інтернету в Україні зросла на 7%...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Нед 13 жов, 2019 13:11
Пропонуємо до обговорення:
Кількість регулярних інтернет-користувачів до кінця 3 кварталу 2019 року зросла на 7% - до 22,96 мільйонів.
Дивися повний текст Кількість користувачів інтернету в Україні зросла на 7% - дослідження
.
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