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У НБУ пояснили, що гальмує здешевлення кредитів
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Нед 13 жов, 2019 13:19
Пропонуємо до обговорення:
Про це в інтерв'ю РБК-Україна сказав заступник голови Національного банку України Дмитро Сологуб, відповідаючи на питання про вплив облікової ставки на ставки банків.
Дивися повний текст У НБУ пояснили, що гальмує здешевлення кредитів
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