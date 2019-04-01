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У НБУ пояснили, що гальмує
здешевлення кредитів

У НБУ пояснили, що гальмує здешевлення кредитів
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 13 жов, 2019 13:19

У НБУ пояснили, що гальмує здешевлення кредитів

Пропонуємо до обговорення:
Про це в інтерв'ю РБК-Україна сказав заступник голови Національного банку України Дмитро Сологуб, відповідаючи на питання про вплив облікової ставки на ставки банків.

Дивися повний текст У НБУ пояснили, що гальмує здешевлення кредитів.
R2
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Повідомлення Додано: Нед 13 жов, 2019 14:19

Другими словами, снижению кредитной ставки препятствуют риски и отсутствие давления со стороны конкурентов

Я думал, что услышу какую-то аналитику, но , увы :)
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Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

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