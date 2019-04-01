Про це в інтерв'ю РБК-Україна сказав заступник голови Національного банку України Дмитро Сологуб, відповідаючи на питання про вплив облікової ставки на ставки банків.
Дивися повний текст У НБУ пояснили, що гальмує здешевлення кредитів.
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Додано: Нед 13 жов, 2019 13:19
У НБУ пояснили, що гальмує здешевлення кредитів
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст У НБУ пояснили, що гальмує здешевлення кредитів.
Додано: Нед 13 жов, 2019 14:19
Другими словами, снижению кредитной ставки препятствуют риски и отсутствие давления со стороны конкурентов
Я думал, что услышу какую-то аналитику, но , увы
Додано: Нед 13 жов, 2019 18:45
Re: У НБУ пояснили, що гальмує здешевлення кредитів
Может, удешевлению кредитов препятствует 18% ставка по ОВГЗ? Зачем банкам кредитовать бизнес и население под меньший процент, если можно влить в облигации?
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