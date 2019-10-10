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В автобусах і трамваях
Києва можна буде платити...

В автобусах і трамваях Києва можна буде платити...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 13 жов, 2019 15:06

В автобусах і трамваях Києва можна буде платити...

Пропонуємо до обговорення:
Таку оплату зможуть перевірити контролери "Київпастрансу".

Дивися повний текст В автобусах і трамваях Києва можна буде платити банківською карткою: в ГІОЦ назвали строки запуску сервісу.
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Повідомлення Додано: Нед 13 жов, 2019 15:06

Когда уже до Харькова дойдет бесконтактная оплата картой и NFC в городском транспорте(((
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Повідомлення Додано: Пон 14 жов, 2019 11:10

Если б ещё все турникеты поддерживали все способы оплат... А сейчас народ мечется, у кого смарт кард, у кого банковская. ТЫкаются туда-сюда. Со смартами вообще интересно, с них может списывать сколько угодно поездок. У меня был случай, на одном турникете долго думало, и выдало ошибку связи с сервером, прошел через другой, без ошибок. В результате - списалось 3 поездки. Вот такая экономия от киевпастранса...
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