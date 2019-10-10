Таку оплату зможуть перевірити контролери "Київпастрансу".
Дивися повний текст В автобусах і трамваях Києва можна буде платити банківською карткою: в ГІОЦ назвали строки запуску сервісу.
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Додано: Нед 13 жов, 2019 15:06
В автобусах і трамваях Києва можна буде платити...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст В автобусах і трамваях Києва можна буде платити банківською карткою: в ГІОЦ назвали строки запуску сервісу.
Додано: Нед 13 жов, 2019 15:06
Когда уже до Харькова дойдет бесконтактная оплата картой и NFC в городском транспорте(((
Додано: Пон 14 жов, 2019 11:10
Если б ещё все турникеты поддерживали все способы оплат... А сейчас народ мечется, у кого смарт кард, у кого банковская. ТЫкаются туда-сюда. Со смартами вообще интересно, с них может списывать сколько угодно поездок. У меня был случай, на одном турникете долго думало, и выдало ошибку связи с сервером, прошел через другой, без ошибок. В результате - списалось 3 поездки. Вот такая экономия от киевпастранса...
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