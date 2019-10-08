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В уряді очікують, що
українці користуватимуться...

В уряді очікують, що українці користуватимуться...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 13 жов, 2019 19:44

В уряді очікують, що українці користуватимуться...

Пропонуємо до обговорення:
Міністерство інфраструктури очікує, що через 5 років кількість українців, які користуються авіатранспортом, зросте втричі.

Дивися повний текст В уряді очікують, що українці користуватимуться авіатранспортом втричі більше.
R2
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