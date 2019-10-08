Міністерство інфраструктури очікує, що через 5 років кількість українців, які користуються авіатранспортом, зросте втричі.
Дивися повний текст В уряді очікують, що українці користуватимуться авіатранспортом втричі більше.
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Додано: Нед 13 жов, 2019 19:44
В уряді очікують, що українці користуватимуться...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст В уряді очікують, що українці користуватимуться авіатранспортом втричі більше.
Додано: Нед 13 жов, 2019 19:59
С какого??? Будет выше уровень доходов - будут летать.
Кому надо - уже летают. У кого есть деньги - не прекращали летать и раньше. У кого денег нет - поедут поездом или автобусом.
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