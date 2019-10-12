RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
В уряді очікують, що
українці користуватимуться...

В уряді очікують, що українці користуватимуться...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 13 жов, 2019 19:44

В уряді очікують, що українці користуватимуться...

Пропонуємо до обговорення:
Міністерство інфраструктури очікує, що через 5 років кількість українців, які користуються авіатранспортом, зросте втричі.

Дивися повний текст В уряді очікують, що українці користуватимуться авіатранспортом втричі більше.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 91348
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 129 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 13 жов, 2019 19:59

С какого??? Будет выше уровень доходов - будут летать.
Кому надо - уже летают. У кого есть деньги - не прекращали летать и раньше. У кого денег нет - поедут поездом или автобусом.
Watcher
 
Повідомлень: 2082
З нами з: 31.05.09
Подякував: 206 раз.
Подякували: 466 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 14 жов, 2019 12:57

  Watcher написав:С какого??? Будет выше уровень доходов - будут летать.
Кому надо - уже летают. У кого есть деньги - не прекращали летать и раньше. У кого денег нет - поедут поездом или автобусом.

Сейчас слетать из Киева в Одессу (в пятницу вылететь в воскресенье прилететь) стоит больше 3700 грн (2800 сам билет и 870 сборы) если брвть за месяц. Это значительно (иногда в 2 раза) дороже чем слетать в большинство европейских столиц. Пару лет назад летало Браво за 500 грн, если быть билет заранее(гдет за месяц). Мне интересно, столько стоил бы билет на жд если бы пассажирские перевозки перевели на самоокупаемость. чтоб мне подсказывает, что не дешевле самолета.
ssnet
1
 
Повідомлень: 1647
З нами з: 28.04.10
Подякував: 11 раз.
Подякували: 381 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 14 жов, 2019 17:01

откуда такие ожидания? рост ВВП планируется только на 40%, рост ЗП вряд ли будет существенно больше, а за что украинцы будут покупать настолько больше билетов?...
ТЕА
 
Повідомлень: 221
З нами з: 19.07.14
Подякував: 23 раз.
Подякували: 57 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: MSN [Bot] і 2 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Наскільки українці задоволені рівнем онлайн-покупок -...
R2 » Пон 14 жов, 2019 16:25
1 34
Переглянути останнє повідомлення
Пон 14 жов, 2019 16:25
newltg
Скільки українці витрачають на комуналку (інфографіка)
R2 » Суб 12 жов, 2019 17:35
6 353
Переглянути останнє повідомлення
Нед 13 жов, 2019 12:34
RomanTik
Що українці думають про відкриття ринку землі (опитування)
R2 » Сер 09 жов, 2019 07:45
6 283
Переглянути останнє повідомлення
Сер 09 жов, 2019 20:51
olexiy_ogryzko

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.