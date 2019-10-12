Міністерство інфраструктури очікує, що через 5 років кількість українців, які користуються авіатранспортом, зросте втричі.
Дивися повний текст В уряді очікують, що українці користуватимуться авіатранспортом втричі більше.
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Додано: Нед 13 жов, 2019 19:44
В уряді очікують, що українці користуватимуться...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст В уряді очікують, що українці користуватимуться авіатранспортом втричі більше.
Додано: Нед 13 жов, 2019 19:59
С какого??? Будет выше уровень доходов - будут летать.
Кому надо - уже летают. У кого есть деньги - не прекращали летать и раньше. У кого денег нет - поедут поездом или автобусом.
Додано: Пон 14 жов, 2019 12:57
Сейчас слетать из Киева в Одессу (в пятницу вылететь в воскресенье прилететь) стоит больше 3700 грн (2800 сам билет и 870 сборы) если брвть за месяц. Это значительно (иногда в 2 раза) дороже чем слетать в большинство европейских столиц. Пару лет назад летало Браво за 500 грн, если быть билет заранее(гдет за месяц). Мне интересно, столько стоил бы билет на жд если бы пассажирские перевозки перевели на самоокупаемость. чтоб мне подсказывает, что не дешевле самолета.
Додано: Пон 14 жов, 2019 17:01
откуда такие ожидания? рост ВВП планируется только на 40%, рост ЗП вряд ли будет существенно больше, а за что украинцы будут покупать настолько больше билетов?...
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