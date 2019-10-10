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Економіст пояснив, чому
долар по 8 вже неможливий

Економіст пояснив, чому долар по 8 вже неможливий
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 13 жов, 2019 21:25

Економіст пояснив, чому долар по 8 вже неможливий

Пропонуємо до обговорення:
Національна валюта України при певних умовах могла б істотно зміцнитися, але навряд чи поверне втрачені в період кризи позиції і повернеться до значення 8 гривень за долар.

Дивися повний текст Економіст пояснив, чому долар по 8 вже неможливий.
R2
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Повідомлення Додано: Нед 13 жов, 2019 21:26

але повернення до показника «вісім гривень за долар» – навряд чи.

Тобто експерт допускає можливість зміцнення до 8?
Схоже на загон оленів.
andrijk777
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