Національна валюта України при певних умовах могла б істотно зміцнитися, але навряд чи поверне втрачені в період кризи позиції і повернеться до значення 8 гривень за долар.
Дивися повний текст Економіст пояснив, чому долар по 8 вже неможливий.
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Додано: Нед 13 жов, 2019 21:25
Економіст пояснив, чому долар по 8 вже неможливий
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Економіст пояснив, чому долар по 8 вже неможливий.
Додано: Нед 13 жов, 2019 21:26
Тобто експерт допускає можливість зміцнення до 8?
Схоже на загон оленів.
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