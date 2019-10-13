До кінця року вони очікують вартість долара на рівні 26 грн.
Дивися повний текст Голова Citibank в Україні дав прогноз щодо курсу гривні і ВВП України.
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Додано: Нед 13 жов, 2019 22:33
Голова Citibank в Україні дав прогноз щодо курсу гривні...
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Дивися повний текст Голова Citibank в Україні дав прогноз щодо курсу гривні і ВВП України.
Додано: Нед 13 жов, 2019 22:33
До конца года пирамида ОВГЗ продержится, а вот с февраля жди беды. В переводе на среднесибирский.
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