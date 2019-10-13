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Голова Citibank в Україні дав
прогноз щодо курсу гривні...

Голова Citibank в Україні дав прогноз щодо курсу гривні...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 13 жов, 2019 22:33

Голова Citibank в Україні дав прогноз щодо курсу гривні...

Пропонуємо до обговорення:
До кінця року вони очікують вартість долара на рівні 26 грн.

Дивися повний текст Голова Citibank в Україні дав прогноз щодо курсу гривні і ВВП України.
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Повідомлення Додано: Нед 13 жов, 2019 22:33

До конца года пирамида ОВГЗ продержится, а вот с февраля жди беды. В переводе на среднесибирский.
straponesa
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Повідомлення Додано: Нед 13 жов, 2019 23:31

  straponesa написав:До конца года пирамида ОВГЗ продержится, а вот с февраля жди беды. В переводе на среднесибирский.


А овгз уже дошли до стадии пирамиды? Я как-то не очень отслеживал эту тему, но, вроде, не так давно был какой-то отчет, где достаточно браво обещали гасить долги
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