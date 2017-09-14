29 листопада 2019 року в Україні відбудеться «Чорна п'ятниця». Українці планують витратити онлайн і в магазинах свого міста 3139 гривень.
Дивися повний текст «Чорна п'ятниця» в Україні: скільки готові витрачати українці цьогоріч (інфографіка).
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Додано: Пон 14 жов, 2019 00:52
«Чорна п'ятниця» в Україні: скільки готові витрачати...
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Дивися повний текст «Чорна п'ятниця» в Україні: скільки готові витрачати українці цьогоріч (інфографіка).
Додано: Пон 14 жов, 2019 00:52
доказано многократно ! цены никто не понижает ! наоборот либо цены повышают либо класный товар прячут !
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