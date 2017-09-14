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«Чорна п'ятниця» в Україні:
скільки готові витрачати...

«Чорна п'ятниця» в Україні: скільки готові витрачати...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 14 жов, 2019 00:52

«Чорна п'ятниця» в Україні: скільки готові витрачати...

Пропонуємо до обговорення:
29 листопада 2019 року в Україні відбудеться «Чорна п'ятниця». Українці планують витратити онлайн і в магазинах свого міста 3139 гривень.

Дивися повний текст «Чорна п'ятниця» в Україні: скільки готові витрачати українці цьогоріч (інфографіка).
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Повідомлення Додано: Пон 14 жов, 2019 00:52

доказано многократно ! цены никто не понижает ! наоборот либо цены повышают либо класный товар прячут !
yama
 
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