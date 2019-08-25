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Топ-20 компаній-оптовиків:
більшість у столиці та...

Топ-20 компаній-оптовиків: більшість у столиці та...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 14 жов, 2019 08:20

Топ-20 компаній-оптовиків: більшість у столиці та...

Пропонуємо до обговорення:
Топ-20 компаній, які займаються оптовою торгівлею, мають різноманітні напрямки роботи - вони здебільшого працюють на міжнародних ринках, а половина має зв'язок з офшорами.

Дивися повний текст Топ-20 компаній-оптовиків: більшість у столиці та причетні до офшорів - дослідження (таблиця).
R2
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Повідомлення Додано: Пон 14 жов, 2019 08:20

Что означает «причастны»? Разве оффшор — это что-то незаконное?!
Это абсолютно нормальная мировая практика, когда компании легально (!) снижают налоговое бремя.
Mugwort
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Повідомлення Додано: Пон 14 жов, 2019 08:44

Re: Топ-20 компаній-оптовиків: більшість у столиці та...

Mugwort написав:Что означает «причастны»? Разве оффшор — это что-то незаконное?!
Это абсолютно нормальная мировая практика, когда компании легально (!) снижают налоговое бремя.


Чтобы было равенство в уплате налогов, тогда надо, чтобы все компании снизили легально (!) налоговое бремя, иначе какая то расовая сегрегация получается.
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freeze
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Повідомлення Додано: Пон 14 жов, 2019 08:54

Re: Топ-20 компаній-оптовиків: більшість у столиці та...

Неравенство получается.
Как например и с китайскими сайтами. Налогами не облагается и минимальную суму хотят поднять. А те кто завозит через таможню облагается. Еще и барыгами обзывают.
p_a_l
 
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