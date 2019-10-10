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Податківці зібрали на 1 млрд грн податків більше, ніж мали
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 14 жов, 2019 08:56
Пропонуємо до обговорення:
За перші 9 місяців 2019 року Державна податкова служба зібрала на 1 мільярд гривень більше податків, ніж було заплановано у бюджеті за цей період.
Дивися повний текст Податківці зібрали на 1 млрд грн податків більше, ніж мали
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Додано: Пон 14 жов, 2019 08:56
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