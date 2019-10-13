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В Україні створили концепт електромобіля із запасом ходу...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 14 жов, 2019 11:31
Пропонуємо до обговорення:
Українська компанія представила концептуальний електричний суперкар Miracle the One.
Дивися повний текст В Україні створили концепт електромобіля із запасом ходу 500 км (фото)
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