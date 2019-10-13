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В Україні створили концепт
електромобіля із запасом ходу...

В Україні створили концепт електромобіля із запасом ходу...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 14 жов, 2019 11:31

В Україні створили концепт електромобіля із запасом ходу...

Пропонуємо до обговорення:
Українська компанія представила концептуальний електричний суперкар Miracle the One.

Дивися повний текст В Україні створили концепт електромобіля із запасом ходу 500 км (фото).
R2
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Повідомлення Додано: Пон 14 жов, 2019 11:32

І куди на ньому поїдеш? По якій дорозі? Вантажівка переїде і навіть не зрозуміє що сталось
caranta_bt
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Повідомлення Додано: Пон 14 жов, 2019 20:31

А тобі буряки треба возить?
bilyivan70
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Повідомлення Додано: Пон 14 жов, 2019 20:41

Как фановая машинка для тех кто может без проблем расстаться с сотней штук - отлично! Красиво, стильно.
Один момент кажется странным, отсутствие крыши, чуть дождик и сидишь в луже.. но думаю крышу как доп опцию будут продавать.
kronastius
 
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Повідомлення Додано: Вів 15 жов, 2019 10:59

kronastius
в такой машине в шлеме и в очках ездить надо)
стекло лобовое маленькое все в морду лететь будет
fernandeschmelzer78
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