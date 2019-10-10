Українська компанія представила концептуальний електричний суперкар Miracle the One.
Дивися повний текст В Україні створили концепт електромобіля із запасом ходу 500 км (фото).
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Додано: Пон 14 жов, 2019 11:31
В Україні створили концепт електромобіля із запасом ходу...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст В Україні створили концепт електромобіля із запасом ходу 500 км (фото).
Додано: Пон 14 жов, 2019 11:32
І куди на ньому поїдеш? По якій дорозі? Вантажівка переїде і навіть не зрозуміє що сталось
Додано: Пон 14 жов, 2019 20:41
Как фановая машинка для тех кто может без проблем расстаться с сотней штук - отлично! Красиво, стильно.
Один момент кажется странным, отсутствие крыши, чуть дождик и сидишь в луже.. но думаю крышу как доп опцию будут продавать.
Додано: Вів 15 жов, 2019 10:59
kronastius
в такой машине в шлеме и в очках ездить надо)
стекло лобовое маленькое все в морду лететь будет
Додано: Вів 15 жов, 2019 11:51
А зимой не холодно будет? С Италией и прочим Средземноморьем не препутали?
Автомобиль точно для Украины?
Додано: Вів 15 жов, 2019 13:16
Re: В Україні створили концепт електромобіля із запасом ходу
А нигде и не написано, что авто для Украины. Продать можно куда угодно
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